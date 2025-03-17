كان بيعدي الشارع.. مصرع عجوز صدمته سيارة أجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عجوز مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات سيارة أجرة، أثناء عبوره شارع كورنيش النيل الغربي، بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بشارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.



تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "محمد. ف" 34 عامًا سائق بالطريق المشار إليه اصطدم بالمدعو "إبراهيم. ع" 74 عامًا بالمعاش حال عبوره الطريق ما أدى لوفاته.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.