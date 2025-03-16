ضبط 2.75 طن أرز مجهول المصدر في مخزن غير مرخص بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

شنت إدارة تموين بلبيس، حملة برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة حمادة صالح كبير مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة للمرور على الأنشطة التجارية ببلبيس.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 5962 جنح بلبيس لضبط مخزن يُدار بدون ترخيص لأحد المطاعم لحيازته وتخزينه سلع مجهولة المصدر ولعدم وجود فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وجرى التحفظ على 2 طن و750 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر.

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.