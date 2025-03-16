محافظ أسوان يفاجئ محطة وقود ويشدد على الرقابة لمنع الاحتكار -صور

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى إحدى محطات الوقود بقرية السلسلة في كوم أمبو، وذلك خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالمنطقة.

وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على سير العمل في المحطة، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية للبنزين والسولار، كما قام بمراجعة دفاتر التوريد والاستلام، وإيصالات تعبئة الوقود لمختلف المركبات.

ووجه المحافظ تعليمات مشددة إلى مسؤولي مديرية التموين والجهات المعنية، بتكثيف الرقابة وتنظيم حملات تفتيشية دورية على جميع محطات الوقود في المحافظة، لضمان انتظام العمل والتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية.

وشدد المحافظ على أهمية توفير الوقود للمواطنين بالأسعار الرسمية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تضر بمصالحهم.