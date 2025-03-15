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محافظ الدقهلية يحيل 74 من العاملين بمستشفى دكرنس العام والصدر والإدارة البيطرية للتحقيق

03:37 م السبت 15 مارس 2025

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 74 من العاملين بالمستشفى العام والصدر بمركز دكرنس، والإدارة البيطرية، ووحدة التلقيح الاصطناعي، ووحدة الحيوانات الأليفة بدكرنس، من المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق.

وأكد "مرزوق"، استمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية لضبط سير العمل، إلى جانب التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة.

يأتي قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه حسين البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بنتائج لجنة المرور الميداني على عدد من المنشآت الحكومية والوحدات الخدمية بمدينة دكرنس للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينةدكرنس، ومدير مديرية التموين، المرور على 6 مخابز، وسوبر ماركت، ومعمل جبن، وجزارة، وأسفر المرور عن تحرير 41 محضرا، شملت نقص وزن ، وعدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري، بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

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طارق مرزوق محافظ الدقهلية مستشفى دكرنس العام
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