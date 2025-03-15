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إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بأرض المستشارين في مدينة ميت غمر بالدقهلية

03:12 م السبت 15 مارس 2025
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    إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بأرض المستشارين في مدينة ميت غمر بالدقهلية (2)
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    إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بأرض المستشارين في مدينة ميت غمر بالدقهلية (4)
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    إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بأرض المستشارين في مدينة ميت غمر بالدقهلية (3)
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    إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بأرض المستشارين في مدينة ميت غمر بالدقهلية (5)
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الدقهلية-رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بمدينة ميت غمر، بأرض المستشارين على مساحة 225 مترًا، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، موضحا أن المجمع يهدف إلى ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في إنهاء مصالحهم دون تحمل مشقة وأعباء التنقل للحصول على الخدمة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

من جهته أوضح اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أن العمل بدأ في المجمع، خلال الخطة الاستثمارية 2023-2024 بإنشاء بدروم وأرضي، وتم استكمال التشطيبات النهائية له من، المحارة، والسباكة، والنجارة، والكهرباء، وتركيب سيراميك الحوائط والأرضيات، والدهانات، ووضع طبقة خرسانة لأرضية للبدروم، وتركيب رخام للأرضيات ودرج السلم.

وأضاف أنه يجري الآن أعمال استكمال المبنى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025 بإنشاء الدور الأول العلوي والثاني العلوي وأعمال التشطيبات بالكامل والواجهة.
وأشار إلى أنه من المقترح تسكين جراج لسيارات البريد في البدروم، ومكتبين إداريين للبريد في الدور الأرضي، ومكتب سلامة الغذاء، ومكتبين للتموين، ومكتب للشهر العقاري بالدور الأول العلوي، بالإضافة إلى إدارتي تموين بندر ومركز ميت غمر بالدور الثاني العلوي.

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طارق مرزوق محافظ الدقهلية ميت غمر أنور عثمان محافظة الدقهلية
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