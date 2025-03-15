إصابة 3 أشخاص باختناقات في حريق مخبز بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 3 أشخاص بالاختناق، اليوم السبت، إثر نشوب حريق بمخبز في شارع البطاط، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخبز بشارع البطاط بمدينة دمنهور، وجرى الدفع بقوات الحماية، وعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق والسيطرة عليه.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص بالاختناق وهم: أمينة محمد السيد، 46 عامًا، محمد علي عبد المقصود، 28 عامًا، سعيد علي عبد المقصود، 43 عامًا، وجميعهم مقميين بمدينة دمنهور.

قدمت الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين بسيارات الإسعاف من خلال المسعفين، وغادروا عقب التأكد من سلامتهم، وحرر المحضر اللازم.