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مشادة قاتلة.. خلاف عابر ينتهي بجريمة قتل في المنيا

02:48 م الجمعة 14 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، متأثرًا بطعنه بسلاح أبيض في الصدر، إثر مشادة كلامية وقعت مع آخر بإحدى قرى مركز سمالوط في محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بإحدى قرى غرب مركز سمالوط، ومقتل شخص على إثرها.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع المشاجرة، وتبين مقتل "ش.ج" 52 سنة، على يد "ف.م" 30 سنة، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما وتطورت إلى مشاجرة، وقام الطرف الثاني بطعن الطرف الأول بالسكين.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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المنيا جريمة قتل مديرية أمن المنيا
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