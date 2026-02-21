تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عاطلين بالتعدي على صاحب مغسلة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

رصد الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية

أوضحت الأجهزة الأمنية أن المنشور كان مدعومًا بمقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر تعدي مجموعة من العاطلين على صاحب المغسلة وإحداث إصابات وخسائر بالمكان.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.