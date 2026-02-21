إعلان

بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهمين بمشاجرة بمغسلة في الخصوص

كتب : أسامة علاء الدين

12:29 م 21/02/2026 تعديل في 12:29 م

ضبط متهم - تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عاطلين بالتعدي على صاحب مغسلة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

رصد الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية

أوضحت الأجهزة الأمنية أن المنشور كان مدعومًا بمقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر تعدي مجموعة من العاطلين على صاحب المغسلة وإحداث إصابات وخسائر بالمكان.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية الخصوص مشاجرة مغسلة ضبط المتهمين فيديو

