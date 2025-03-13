سائق يطعن زميله بسبب خلاف على تحميل الركاب في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم سائق على طعن زميله بموقف سيارات مركز ببا جنوب بني سويف، إثر خلاف على أولوية تحميل الركاب، قبل أن يلوذ بالفرار.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام "مبروك.خ.ع"، قائد سيارة تحمل لوحات "1943 و.ب.س"، بطعن زميله "شعبان.أ.ح"، قائد السيارة "4861 و.هـ.ج"، داخل الموقف بسبب نزاع على تحميل الركاب.

وتبين من التحريات أن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة، انتهت بإقدام الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.