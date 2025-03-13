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جريمة في القناطر.. شاب يستدرج فتاة بحجة الزواج ويهتك عرضها

03:20 م الخميس 13 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات، لعامل بتهمة هتك عرض طالبة والتعدي عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

أحالت النيابة العامة المتهم ويدعى "بدر. إ" 21 عامًا، عامل، إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر فبراير 2024 هتك عرض المجني عليها "و. ي" 17 عامًا، طالبة، واعتدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهم أوهم المجني عليها بالزواج، إثر علاقة عاطفية واقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها ثم اعتدى عليها.

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محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية الجنايات
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