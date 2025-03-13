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لأول مرة .. جامعة بنها ضمن تصنيف "كيو إس" للتخصصات لعام 2025

12:27 م الخميس 13 مارس 2025

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ظهور الجامعة لأول مرة في تصنيف كيو إس للتخصصات QS World Ranking by Subject لعام 2025، لترتيب التخصصات بناءً على البرامج التي تطرحها الجامعات للدراسة.

وظهرت جامعة بنها وللمرة الأولى ضمن 850 جامعة حول العالم شملهم تخصص الطب هذا العام، فقد جاءت ضمن الفئة 701-850 على مستوى العالم، ومحليا جاءت بالفئة التاسعة ضمن 14 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن تصنيف كيو إس البريطاني يعتمد على خمس معايير هم السمعة الأكاديمية للتخصص الذي يقدمه البرنامج، وسمعة الخريجيين، وحجم الاستشهادات من الأبحاث، ومؤشر H-index، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة وبكلية الطب لهذا التميز.

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الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها تصنيف كيو إس
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