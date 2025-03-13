الحاج أحمد أبو الشوارب.. حكاية فلاح بسيط وخوفه من "فلوس محمد رمضان" -صور وفيديو

محافظات - مصراوي:

في مشهد عفوي ومليء بالبساطة، تصدر الحاج أحمد أبو الشوارب، من إحدى قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في حلقة من برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه الفنان محمد رمضان.

بدأت القصة عندما كان الفنان محمد رمضان يصور إحدى حلقات برنامجه في أرض زراعية بقرية الحاج أحمد، حيث فوجئ بوجود رجل بسيط مع حماره، لم يتردد رمضان في التوجه إلى الحاج أحمد ومصافحته، ثم فاجأه بإهدائه مبلغ 100 ألف جنيه.

لم يكن الحاج أحمد يتوقع أن يقابله فنان مشهور، ولم يصدق ما حدث، وقال الحاج أحمد فى تصريح له: " نزل عليا شخص بشكل مفاجئ ولم أكن أتخيل أنه محمد رمضان واحتضني، ولما أعطاني 100 ألف جنيه قلت له فلوسك مزورة، وسألني هل أنت خائف؟ فقلت أيوه خائف، وسألني عن بيتي وبعدها جاء معي إلى البيت وأعطاني الأموال أمام زوجتي، موقف لم يحصل لي أبدا".

وأضاف الحاج أحمد: "كان فيه ناس كتير مع رمضان، وأنا قلت له فلوسكم ممكن تكون مزورة والحمارة خايفة منكم".

على عكس زوجته، التي عرفت محمد رمضان وقبلته من رأسه، لم يكن الحاج أحمد يعرف الفنان الشهير، حيث قال: "أنا لم أعرفه ولا أعرف مسلسلاته لأني رجل كبير".

الحاج أحمد لديه أربعة أبناء، تزوجوا جميعًا واستقروا في حياتهم. عندما شاهدوا حلقة والدهم مع محمد رمضان، فرحوا كثيرًا وأعربوا عن فخرهم به. يقول الحاج أحمد: "أولادي شافوا الحلقة واتبسطوا أوي، ربنا يبارك فيهم".

ويؤكد الحاج أحمد أنه ربى أولاده على الحلال، وغرس فيهم قيم الأمانة والإخلاص وحب الخير للآخرين. وينصح الناس قائلًا: "يا جماعة حبوا الخير لبعضكم، الدنيا فانية، ولا يبقى إلا العمل الصالح".

الحاج أحمد يصف نفسه بأنه رجل بسيط، لا يعرف عن الدنيا إلا القليل. يقول: "أنا راجل بسيط، من أرضي لبيتي، عمري ما توقعت أقابل فنان مشهور زي محمد رمضان، ربنا يكرمه".

وفى نهاية تصريحاته، عبر الحاج أحمد عن شكره وتقديره للفنان محمد رمضان على هذه اللفتة الطيبة، وقال: "أشكره على الحلقة بتاعتي".

