توجيه هام من محافظ المنيا بشأن إصدار تراخيص المحال التجارية

المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، مؤكداً على ضرورة توجيه أصحاب المحال غير المرخصة إلى التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لقانون رقم 154 لسنة 2019.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وفقًا لمنظومة المحال العامة.

وأوضح كدواني أنه تم تخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات استخراج رخص المحال، مع مراعاة تخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وفي السياق، نفذت لجنة مختصة برئاسة وليد كامل، مسئول رخص المحال العامة، وعضوية الرائد محمد الشناوي ممثلاً عن إدارة الحماية المدنية، وميلاد كامل ممثلاً عن مديرية التموين، وفريق مركز تراخيص مدينة المنيا، حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 23 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة