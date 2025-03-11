إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص جنوب المنيا

المنيا – جمال محمد:

أُصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من مركز ملوي، مساء الاثنين، ما أسفر عن تعرضهم لكسور وكدمات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، حيث انتقلت فرق الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: مصطفى فهمي أحمد (22 عامًا)، حازم محمد فتحي (22 عامًا)، صالح محمد حسين (22 عامًا)، الحسن محمد حسين (22 عامًا)، طه غريب إبراهيم (22 عامًا)، رأفت عاطف فريج (22 عامًا)، عبد الله فتحي عبد الرشيد (22 عامًا)، خالد مصطفى فؤاد (22 عامًا)، حسام محمد توفيق (22 عامًا)، مصطفى منصف عبد البديع (23 عامًا)، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.