4 مصابين في تصادم موتوسيكلين ببلبيس

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر تصادم بين موتوسيكلين بطريق المجزر باتجاه أولاد سيف، في نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث تبيّن إصابة كل من: محمد. ح (56 عامًا) باشتباه كسر في الركبة اليمنى، مراد. م (35 عامًا) بكدمات، عبد العزيز. ع (20 عامًا) بسحجات وكدمات، وأحمد. أ (25 عامًا) بكسر في الركبة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

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