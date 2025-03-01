"4 شباب راحوا في غمضة عين".. أهالي ديروط ينتظرون جثامين ضحايا حادث الطريق الزراعي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

ينتظر أهالي مركز ديروط بمحافظة أسيوط، خروج جثامين 4 من أبنائهم من مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، بعد أن لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية بني سند.

وشهد الطريق الزراعي بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، مما أدى إلى انقسام سيارة النقل إلى نصفين وانزلاقها على جانب الطريق بسبب شدة الاصطدام.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن الحادث وقع بسبب سرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبات، مما أدى إلى اصطدام مباشر بين السيارة الميكروباص التي كانت تقل عددًا من الركاب، وسيارة ربع النقل، ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسيوط جثث "خالد.ف.ح"، و"جيهان.م.س" 21 عامًا، و"دينا. ب" 21 عامًا، و"ماريا.ج.ر" 21 عامًا.

وأصيب "فاطمة ن. س" 18 عامًا، و"مارينا م. م" 20 عامًا، و"نورسين أ. ش" 20 عامًا، و"أحمد م. ر" 12 عامًا، و"محمود م. ع" 15 عامًا،و"بخيت م. أ" 38 عامًا، و"أحمد م. م" 16 عامًا، و"سيد م. ي" 16 عامًا.

كما أصيب "دميانة ص. ب" 22 عامًا، و"مريم س. ح" 22 عامًا، و"محمود م. م" 41 عامًا، و"محمد ص. م" 17 عامًا، و"هاني ر. ح" 42 عامًا، و"منى م. م" 23 عامًا، و"وجيهة س. ح".

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي . حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ي ع أ 1486"و أخرى سيارة ربع نقل رقم" 6543 ى ا م".