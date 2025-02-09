ضحايا جدد للأسر المفككة.. تفاصيل جريمتي قتل هزتا البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

واقعتان مأساويتان شهدتهما محافظة البحيرة لأب عذب ابنته حتى الموت وأم تخلصت من حياة ابنها بعدما خنقته بيديها، كان العامل المشترك بينهما والسبب الأساسي وراءهما هو انفصال الوالدين.

أب يعذب ابنته حتى الموت

الواقعة الأولى حدثت في ايتاي البارود، حيث استقبل المستشفى العام الطفلة "جنا .أ.ع "، 6 أعوام، من قرية قادوس العوامر، جثة هامدة وبالكشف الطبي عليها، تبيَّن وجود جروح وحروق على جسم الضحية.

توصلت التحقيقات إلى أن الجاني والد الفتاة المتوفاة، بعد أن عذبها نتيجة عدم رغبته في رعايتها بعد طلاقه من والدتها وزواجها من رجل آخر.

وتمكن فريق من ضباط الشرطة في إيتاى البارود، من ضبط المتهم، الذي اعترف بتعذيب ابنته وضربها ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.

تروي الأم تفاصيل الواقعة: "بدأت الخلافات بيني وبين زوجي من أول شهر جواز، رفعت قضية طلاق وبعد الحكم اتجوزت واحد تاني وخلفت منه، فرجعت بنتي "جنا" لطليقي عشان يتكفل برعايتها".

"مفيهاش حتة سليمة".. بهذه الكلمات وصفت الأم حالة جثمان ابنتها ذات الستة أعوام لدى استلامها تمهيدًا لدفنها.

وأوضحت الأم طريقة تعذيب ابنتها على يد والدها: " كان بيسخن المعلقة والسكينة ويكويها، ويضربها بالخرطوم ويكب عليها مياه بتغلي، ويكهربها، مسابش حاجة إلا وعملها فيها، جسمها كان كله أزرق ومتسلخ".

وعن أسباب تخليها عن ابنتها وإرسالها إلى والدها ليتولى رعايتها تقول الأم: " ندمانة ندم عمري إني سيبتهاله، لكن كان غصب عني من قلة حيلتي".

وتوضح : " اتجوزت واحد تاني وخلفت منه بنت وهو كمان كان مطلق ومراته رافعة عليه قضايا واتحكم عليه بالسجن، لقيت نفسي فجأة لوحدي مطالبة أصرف على بنتين، وايدي مش طايلة فوديت الكبيرة لأبوها، وياريتني ما عطيتها له يا ضنايا".

أم تخنق ابنها وتتخلص من حياتها

الواقعة الثانية حدثت بقرية الناصر بمركز أبوالمطامير، حيث أزهقت ربة منزل روح طفلها خنقًا، قبل أن تلحق به بعد تناولها لأقراص حفظ الغلال السامة.

تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من الأهالي بالعثور على جثتين لربة منزل، وابنها البالغ من العمر 5 أعوام داخل منزلها، وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمركز أبو المطامير، لكشف ملابسات الحادث.

كشفت التحريات الأولية، أن المجني عليها تمر بحالة نفسية سيئة، بعد أن طردها زوجها ورفض عودتها لمنزل الزوجية، وعلى إثر ذلك خنقت ابنها، ثم حاولت قطع شريان اليد، قبل أن تتخلص من حياتها بتناول أقراص حفظ الغلال السامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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