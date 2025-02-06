مأساة مفجعة في البحيرة.. أم تزهق روح ابنها ثم تتخلص من حياتها

البحيرة - أحمد نصرة:

أزهقت ربة منزل روح طفلها خنقًا، قبل أن تلحق به بعد تناولها لأقراص حفظ الغلال السامة في واقعة بقرية الناصر بمركز أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة.

نجلها البالغ من العمر 5 سنوات ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم قامت بتناول حبوب الغلال وتوفيت فى الحال، وذلك نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة، نظير انفصالها مع زوجها، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور لإجراء التحقيقات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير من الأهالي بالعثور على جثتين لربة منزل، وابنها البالغ من العمر 5 أعوام داخل منزلها، وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، و تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمركز أبو المطامير، لكشف ملابسات الحادث.

كشفت التحريات الأولية أن المجني عليها تمر بحالة نفسية سيئة، نتيجة انفصالها عن زوجها، وعلى إثر ذلك خنقت ابنها، ثم حاولت قطع شريان اليد، قبل أن تتخلص من حياتها بتناول أقراص حفظ الغلال السامة.

حرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.