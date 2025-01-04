ضربها بالخرطوم وكواها بالنار.. أب يعذب ابنته حتى الموت في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لفظت طفلة من مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة أنفاسها على يدي والدها بعدما عذبها بوحشية عن طريق ضربها بخرطوم مياه وإحداث حروق بجسدها.

استقبل مستشفى إيتاي البارود، الطفلة "جنا .أ.ع "، 6 أعوام، من قرية قادوس العوامر، جثة هامدة وبالكشف الطبي عليها، تبيَّن وجود جروح وحروق على جسم الضحية، ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد.

توصلت التحقيقات إلى أن الجاني والد الفتاة المتوفاة، بعد أن عذبها نتيجة عدم رغبته في رعايتها بعد طلاقه من والدتها وزواجها من رجل آخر.

وتمكن فريق من ضباط الشرطة في إيتاى البارود، من ضبط المتهم، الذي اعترف بتعذيب ابنته وضربها ، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.