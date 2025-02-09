مدارس جنوب سيناء تبدأ الفصل الدراسي الثاني باستعراضات فنية وطنية -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة جنوب سيناء، على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، وسط إجراءات احترازية.

واحتفلت كافة المدارس بعيد الشرطة في طابور الصباح، والذي تضمن استعراضات فنية وطنية، وارتدى الطلاب والأطفال زي رجال الشرطة، وتناولت كلمة الإذاعة المدرسية دور رجال الشرطة والتضحيات التي يقوموا بها للحفاظ على أمن البلاد و الممتلكات.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سير وانتظام العملية التعليمية على مدار الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على مديري المدارس بتوزيع الكتب الدراسية في اليوم الأول، وتسجيل الغياب والحضور إلكترونيًا يوميًا، والتواصل مع أولياء الأمور للتأكيد على حضور الطلاب بكافة المراحل، خاصة أن الحضور أصبح عليه درجات وفقًا لآليات وقواعد العمل الجديدة والتي جرى العمل بها خلال الفصل الدراسي الأول، بجانب توفير الهدوء والنظام خلال اليوم الدراسي.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات بمتابعة المدارس على مدار اليوم، إضافة إلى تشكيل لجان متابعة من المديرية والإدارات للوقوف على كافة الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية بكل مدرسة، وحضور طابور الصباح لمتابعة مدى تطبيق التعليمات الخاصة بالحديث عن أهمية و تضحيات رجال الشرطة والجيش المصري، وأداء تحية العلم، لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأشار إلى أنه يجري متابعة سير العملية التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، على مستوى الـ 8 إدارات التعليمية منذ الساعات الأولى لبدء الدراسة، والتواصل مع مديري الإدارات لإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل على مدار اليوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

واستقبلت 383 مدرسة بجنوب سيناء على مستوى الـ 8 إدارات التعليمية بمدن المحافظة، اليوم 48 ألف طالب وطالبة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية العامة والفنية.