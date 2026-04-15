ارتفاع حصيلة ضحايا حادث عمال أسيوط إلى حالتي وفاة و11 مصابًا

كتب : محمود عجمي

11:06 ص 15/04/2026

انقلاب سيارة عمال بأسيوط

ارتفع عدد الوفيات جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي "منفلوط - الداخلة" إلى حالتي وفاة، عقب إعلان وفاة شخص ثانٍ متأثرًا بالإصابات التي لحقت به نتيجة الحادث.

أسماء المصابين ونقلهم للمستشفى

وحصل موقع «مصراوي» على أسماء 11 مصابًا، إلى جانب حالتي الوفاة، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي منفلوط / الداخلة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال على طريق "منفلوط - الداخلة" الصحراوي الغربي، على بُعد نحو 20 كيلومترًا في اتجاه محافظة الوادي الجديد.

إخطار أمني

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود عدد من المصابين في موقع البلاغ.

انتقال الأجهزة المعنية

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن مصرع أحمد.ج.ص (15 عامًا)، يوسف.أ.ع (18 عامًا).

أسماء المصابين ونقلهم للمستشفيات

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد.م (20 عامًا)، أحمد.م.ع (15 عامًا)، فرغلي.ن (15 عامًا)، محمد.ع (15 عامًا)، وعلى.ح (38 عامًا)، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

مصابون آخرون بمستشفى منفلوط

كما جرى نقل باقي المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزي، وهم: حماده.ر (15 عامًا)، مؤمن.ط (21 عامًا)، رجب.ش (19 عامًا)، على.د (30 عامًا)، محمد.ف (15 عامًا)، ومحمد.ع (17 عامًا).

إجراءات قانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
شئون عربية و دولية

تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
تفاصيل القرعة العلنية لأراضي الرابية بالشروق.. الموعد وشروط الحضور
أخبار العقارات

تفاصيل القرعة العلنية لأراضي الرابية بالشروق.. الموعد وشروط الحضور
مفاجأة طبية.. كبار السن لا يحتاجون نومًا أطول
نصائح طبية

مفاجأة طبية.. كبار السن لا يحتاجون نومًا أطول
بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة

