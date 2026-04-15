جدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تأكيده على مواصلة جهود المحافظة لضبط الشارع وإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة وتحقيق الانضباط العام.

نتائج الحملات الميدانية

وأوضح المحافظ أن الحملات الميدانية التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الأمنية أسفرت عن غلق وتشميع 41 محلًا ومنشأة تجارية، بعد ثبوت مخالفتها لقرارات مواعيد الغلق، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

خطة عمل مستمرة

وأضاف اللواء محمد علوان أن هذه النتائج تأتي ضمن خطة عمل مستمرة تعتمد على تكثيف الحملات المفاجئة بمختلف المراكز والأحياء، مع التركيز على المناطق ذات الكثافات التجارية، لضبط أي تجاوزات والتعامل معها بكل حسم.

متابعة لحظية عبر غرفة العمليات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع تنفيذ الحملات بشكل لحظي، تحت إشراف خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ القرارات اللازمة دون تأخير، في ظل تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية.

تشديد على تطبيق القانون

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي، مع التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في تطبيق القانون، والتعامل بكل حزم مع المخالفين حفاظًا على النظام العام.

دعوة للالتزام والإبلاغ عن المخالفات

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو على الأرقام (2135858 / 088) و(2135727 / 088)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.