بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول

انتهت مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، بعد توديع البطولة من ربع النهائي بالهزيمة من باريس سان جيرمان.

وخسر ليفربول من باريس سان جيرمان، بنتيجة 4-0 ذهابا وإيابا، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول

يتبقى لمحمد صلاح 6 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وهي إيفرتون، كريستال بالاس، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أستون فيلا وبرينتفورد.

ويخوض محمد صلاح آخر مباراة له على ملعب أنفيلد، يوم 24 مايو المقبل، عندما يستضيف برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز، بالتالي ينتقل إلى ناد جديد بالمجان.

اقرأ أيضًا:

