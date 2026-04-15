ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للمشروع القومي "Carry On – كاري أون"، وذلك في إطار توجهات الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الحديثة، حيث تم خلال الاجتماع متابعة مستجدات التنفيذ ومراجعة معدلات الأداء الحالية، إلى جانب استعراض خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان وزارة التموين، الأربعاء، ما تم إنجازه من خطوات تنفيذية على أرض الواقع، فضلًا عن مناقشة التحديات التي قد تعوق سير العمل، مع طرح آليات عملية للتعامل معها بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يدعم تسريع وتيرة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التموين، أن مشروع كاري أون يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، نظرًا لدوره في رفع كفاءة توزيع السلع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز التوازن السعري، إضافة إلى دعم كفاءة سلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.

وشددت اللجنة العليا للمشروع على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة، مع تكثيف المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع وتسريع خطوات التنفيذ.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق في ختام الاجتماع على استمرار عقد اجتماعات دورية للجنة العليا، مع إعداد تقارير متابعة تفصيلية تُعرض على الجهات المختصة، لدعم عملية اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.