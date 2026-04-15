مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

جميع المباريات

اجتماعان طارئان.. ماذا ينتظر الأهلي واتحاد الكرة؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:00 ص 15/04/2026 تعديل في 11:42 ص

الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تترقب الجماهير المصرية اليوم الأربعاء، ما سيسفر عنه اجتماعي الأهلي، في ظل الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما على خلفية الجدل التحكيمي في مباراة سيراميكا بالدوري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق، عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، بعد رفض اتحاد الكرة سماع محادثة الفار من قبل وفد الأهلي.. للتفاصيل إضغط هنا

ليعلن النادي الأهلي عقد اجتماع اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة، والقرارات التي سيتم الوقوف عليها من قبل أعضاء المجلس.

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة المصري

من جانبه، أعلن أيضًا الاتحاد المصري لكرة القدم، عقد اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة، لبحث عددًا من الملفات الأخيرة بالكرة المصرية، من بينها أزمة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن يدرس اتحاد الكرة خلال اجتماعه الشكوى التي تقدم بها الأهلي مؤخرًا، بجانب بعض الملفات المتعلقة بلجان التظلمات والحكام والمنتخب المصري.

الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وقف توصيل الغاز للمباني المخالفة.. ومصدر يكشف التفاصيل
أماكن الحصول على تكافل وكرامة أبريل 2026.. بدء الصرف الآن
الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
عمره 80 عامًا.. مسن يحصد بطولة عالمية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ
ترامب يهاجم بريطانيا ويلمح لإمكانية إلغاء اتفاق التجارة معها
أخبار

المزيد

