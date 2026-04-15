أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء.. انخفاض البطاطس

كتب : آية محمد

11:38 ص 15/04/2026

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والخيار البلدي والصوب، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان، والفلفل الرومي والحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

