سوهاج تستعد لموسم توريد القمح بـ15 موقع تخزين و11 لجنة فرز

كتب : عمار عبدالواحد

10:15 ص 15/04/2026 تعديل في 10:15 ص

صوامع تخزين القمح بسوهاج

تابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج الاستعدادات النهائية لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الفني والإرشادي وتيسير إجراءات التوريد بالتنسيق بين الجهات المعنية.

غرفة عمليات ومتابعة مستمرة

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، مرتبطة بغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، لضمان انتظام العمل داخل مواقع الاستلام وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين، مع صرف المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.

تجهيز مواقع التخزين وزيادة المساحات المزروعة

من جانبه أكد الدكتور وليد عبد المحسن، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج رفع درجة الاستعداد بكافة الإدارات الزراعية، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 199 ألف فدان، بزيادة 6500 فدان عن العام الماضي.

وأضاف أنه تم تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا، تشمل الصوامع والشون والهناجر، إلى جانب تشكيل 11 لجنة فرز واستلام لتنظيم عمليات التوريد وفق الضوابط المحددة.

توجيهات لضمان انسيابية التوريد

وشدد المحافظ على ضرورة تذليل أي معوقات أمام المزارعين، وتحقيق السيولة المرورية على الطرق المؤدية إلى مواقع التخزين، مع تكثيف الرقابة على المنافذ لمنع خروج القمح خارج المحافظة، بما يضمن إحكام السيطرة على منظومة التوريد.

أسعار محفزة لتشجيع المزارعين

وتم تحديد سعر أردب القمح المحلي وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2500 جنيه لدرجة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5، وهي أسعار تستهدف تحفيز المزارعين وزيادة معدلات التوريد، بما يدعم مخزون الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.

