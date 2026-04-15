أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جاهزية المحافظة لإطلاق حزمة من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 18 أبريل، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 2.7 مليار جنيه، بما يعكس تسارع وتيرة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تهنئة لأهالي أسيوط

ووجّه المحافظ التهنئة لأبناء أسيوط بهذه المناسبة، مؤكدًا أن العيد القومي يمثل ذكرى وطنية خالدة تجسد بطولات وتضحيات أبناء المحافظة، وما يتحلون به من روح وطنية وانتماء راسخ عبر التاريخ.

تفاصيل المشروعات والاستثمارات

وأوضح محافظ أسيوط أن حزمة المشروعات تضم مشروعات جاهزة للافتتاح بتكلفة تصل إلى 1.13 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات جديدة سيتم وضع حجر الأساس لها بتكلفة تُقدَّر بنحو 1.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى افتتاح بعض المشروعات وفق جدول زمني محدد، بالتوازي مع بدء تنفيذ مشروعات جديدة تمثل دفعة قوية لخطط التنمية الشاملة.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تسريع معدلات التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

خلفية تاريخية للعيد القومي

وتعود ذكرى العيد القومي لمحافظة أسيوط إلى عام 1799، حين سطّر أهالي قرية بني عدي ملحمة وطنية في مواجهة الحملة الفرنسية، لتظل هذه الواقعة من الصفحات المضيئة في سجل النضال الوطني.

برنامج الاحتفالات والأنشطة المجتمعية

وكشف المحافظ عن ملامح برنامج الاحتفال، حيث تنطلق الفعاليات في 19 أبريل بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات، يعقبها تنفيذ عدد من الأنشطة المجتمعية، من بينها تقديم دعم عيني للفتيات المقبلات على الزواج، وعقد لقاء جماهيري مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

مشروعات تعليمية جديدة

وفي قطاع التعليم، أوضح محافظ أسيوط أنه سيتم افتتاح عدد من المنشآت التعليمية، من بينها مدرسة بني عدي للتربية الفكرية، ومدرسة الوليدية الإعدادية الحديثة بحي شرق، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية جديدة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافات الطلابية.

دعم الإنتاج والحماية الاجتماعية

وأضاف أن الفعاليات تشمل تفقد معرض للمنتجات الصناعية والزراعية دعمًا للإنتاج المحلي، إلى جانب تسليم عدد من أجهزة العرائس للأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

تطوير البنية التحتية وتحسين المرور

وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، أشار المحافظ إلى وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الحيوية، من بينها إنشاء مركز تكنولوجي متكامل للوحدة المحلية لحي شرق، وتطوير موقف نزلة عبد الله والمنطقة المحيطة به، فضلًا عن تنفيذ كوبري علوي أعلى السكة الحديد لربط منطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والحد من التكدسات.

تأكيد استمرار العمل

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من المشروعات تمثل خطوة جديدة نحو التنمية الشاملة، وتعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مع الالتزام بجداول زمنية واضحة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.