حالة نادرة.. فصل توأم طفيلي بدون رأس من داخل جسد رضيعة في الإسكندرية -صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت الإسكندرية حالة طبية نادرة، حيث نجح فريق طبي من أساتذة كلية الطب جامعة الإسكندرية في إجراء جراحة لفصل توأم طفيلي بدون رأس ملتصق بالعمود الفقري بجسد رضيعة تبلغ من 4 أشهر.

وقال رئيس الفريق الجراحي الدكتور صابر وهيب؛ أستاذ جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية بجامعة الإسكندرية، إن سيدة مصرية أنجبت طفلة أسمتها "نسمة" وكانت المولودة تحمل في ظهرها توأما طفيليا ملتصقا بها من العمود الفقري ومنطقة الظهر.

وأضاف وهيب في تصريح صحفي اليوم السبت، كانت الأم قد أُبلغت في بداية حملها بأنها حامل بتوأم وكانت تلك المرة الوحيدة التي تابعت فيها الحمل.

وأشار إلى أنه أثناء المتابعة الأولى بعد مرور 12 أسبوعا من الحمل، طُلب من الأم إنهاء الحمل لتجنب مضاعفات غير متوقعة وعدم توقع وضع الجنينين، إلا أن الأم رفضت واستمرت في حملها.

وأوضح رئيس الفريق الجراحي أنه عند ولادة الطفلة نسمة، تم تحديد التوأم الطفيلي وعمره 4 شهور ملتصقا بها؛ وخضعت بعدها الطفلة لمتابعة طبية دقيقة حتى بلغت عمر 4 شهور، حيث أجريت عملية فصل التوأم بواسطة فريق طبي من أساتذة واستشاري جراحات وتخدير الأطفال والاختلافات الخلقية.

وأكد أستاذ جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية أن العملية نجحت بشكل تام، وأصبحت الطفلة في حالة صحية ممتازة مع حركة طبيعية للأطراف السفلية، فيما من المتوقع أن تغادر الطفلة المستشفى في غضون 48 ساعة المقبلة.

أجريت عملية الفصل بواسطة فريق طبي من أساتذة واستشاريين جراحات وتخدير الأطفال والاختلافات الخلقية، كل من الدكتور صابر وهيب، الدكتور يسري العدوي، الدكتور محمد عبدالملاك، واستشاري التخدير الدكتور وليد مختار، والدكتور محمد شريف.

يشار إلى أن التوأم الطفيلي "Parasitic twin" هو الطرف الأصغر بين توأمين متلاصقين غير متكافئين، وهو غير قادر على العيش بشكل مستقل بذاته وإنما يعتمد في نموه على أخيه التوأم الأكبر، وفي هذا النوع من التوائم يظهر للتوأم الأكبر المولود أطراف إضافية أو رأس إضافي أو جذع إضافي.