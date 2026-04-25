دعا البابا ليو الرابع عشر، السبت، إلى إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم، وذلك بعد يوم من مناقشة الإدارة الأمريكية التوسع في العقوبة.

وجاءت دعوة ليو في رسالة مصورة بمناسبة مرور 15 عامًا على إلغاء عقوبة الإعدام في ولاية إلينوي، مسقط رأسه، حيث شدد على أن كرامة الإنسان لا تسقط حتى في حال ارتكاب جرائم جسيمة.

وأكد البابا أن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية تقوم على قدسية الحياة البشرية منذ لحظة الحمل وحتى الوفاة الطبيعية، معتبرًا أن الحق في الحياة يمثل الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان الأخرى.

وأضاف أن المجتمعات لا يمكن أن تزدهر إلا من خلال حماية هذا الحق، معربًا عن دعمه لكل الجهود الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.

يُذكر أن عقوبة الإعدام لا تزال مطبقة في أكثر من 24 ولاية أمريكية، رغم توقف تنفيذها فعليًا في عدد من هذه الولايات.