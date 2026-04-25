بابا الفاتيكان يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم

كتب : د ب أ

08:41 م 25/04/2026

البابا ليو بابا الفاتيكان

دعا البابا ليو الرابع عشر، السبت، إلى إلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم، وذلك بعد يوم من مناقشة الإدارة الأمريكية التوسع في العقوبة.
وجاءت دعوة ليو في رسالة مصورة بمناسبة مرور 15 عامًا على إلغاء عقوبة الإعدام في ولاية إلينوي، مسقط رأسه، حيث شدد على أن كرامة الإنسان لا تسقط حتى في حال ارتكاب جرائم جسيمة.
وأكد البابا أن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية تقوم على قدسية الحياة البشرية منذ لحظة الحمل وحتى الوفاة الطبيعية، معتبرًا أن الحق في الحياة يمثل الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان الأخرى.
وأضاف أن المجتمعات لا يمكن أن تزدهر إلا من خلال حماية هذا الحق، معربًا عن دعمه لكل الجهود الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.
يُذكر أن عقوبة الإعدام لا تزال مطبقة في أكثر من 24 ولاية أمريكية، رغم توقف تنفيذها فعليًا في عدد من هذه الولايات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
أخبار العقارات

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان
شئون عربية و دولية

ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
زووم

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حوادث وقضايا

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟

