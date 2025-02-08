بالصور.. انتظام الدراسة داخل 1460 مدرسة فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة انتظام الدراسة أول أيام الفصل الدراسي الثاني، داخل 1460 مدرسة تعمل يوم السبت.

وأشار الديب إلى استمرار الدراسة غدا الأحد، بباقي مدارس المحافظة البالغ عددها 4229 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة مقيدا بها حوالي مليون و٦٣٩ ألفًا و 115 طالب وطالبة ( 977 رياض أطفال رسمى وخاص ودولى _ 1819 ابتدائى رسمى وخاص ودولى _ 1021 إعدادى عام وخاص ومهنى _ 196 ثانوى عام وخدمات _ 216 ثانوى فنى وخدمات).

وشدد الديب على متابعة سير العملية التعليمية بجميع المدارس من اليوم الأول، والتأكد من حضور الطلاب وانتظام الدراسة،

التنسيق مع الجهات المعنية من مجالس الأمناء والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة.



وحذر وكيل الوزارة من تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين، مع تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.