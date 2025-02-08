إعلان

بالصور.. انتظام الدراسة داخل 1460 مدرسة فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

11:08 ص السبت 08 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انتظام الدراسة بمدارس يوم السبت بالبحيرة
  • عرض 5 صورة
    انتظام الدراسة بمدارس يوم السبت بالبحيرة
  • عرض 5 صورة
    انتظام الدراسة بمدارس يوم السبت بالبحيرة5
  • عرض 5 صورة
    انتظام الدراسة بمدارس يوم السبت بالبحيرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:


أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة انتظام الدراسة أول أيام الفصل الدراسي الثاني، داخل 1460 مدرسة تعمل يوم السبت.

وأشار الديب إلى استمرار الدراسة غدا الأحد، بباقي مدارس المحافظة البالغ عددها 4229 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة مقيدا بها حوالي مليون و٦٣٩ ألفًا و 115 طالب وطالبة ( 977 رياض أطفال رسمى وخاص ودولى _ 1819 ابتدائى رسمى وخاص ودولى _ 1021 إعدادى عام وخاص ومهنى _ 196 ثانوى عام وخدمات _ 216 ثانوى فنى وخدمات).

وشدد الديب على متابعة سير العملية التعليمية بجميع المدارس من اليوم الأول، والتأكد من حضور الطلاب وانتظام الدراسة،
التنسيق مع الجهات المعنية من مجالس الأمناء والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة.


وحذر وكيل الوزارة من تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين، مع تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور- انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 193 مدرسة ببني سويف

إعلان

إعلان