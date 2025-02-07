ختام فعاليات بطولة إفريقيا للهوكي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للهوكي، والتي استضافها استاد الهوكي الدولي التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الفترة من 30 يناير حتى 7 فبراير، بمشاركة 10 فرق للرجال و10 فرق للسيدات من مصر وغانا وكينيا ونيجيريا وأوغندا.

شهد حفل اختتام البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أ. ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي، والسيد أحمد عزمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، واللواء/ أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

تضمنت البطولة مشاركة فئتين وهما فئة "الرجال" و"السيدات"، وعلى مستوى فئة "سيدات" نجح فريق GRA من غانا في اقتناص المركز الأول في البطولة، فيما جاء النادي المصري سموحة"في المركز الثاني، وبالنسبة لفرق الرجال، فقد استطاع فريق الشرقية في اقتناص فوز صعب من فريق الهيئة العربية للتصنيع في مباراة شهدت منافسة حتى النقطة الأخيرة من وقتها، فيما جاء نادي بورفؤاد في المركز الثالث على مستوى الأندية في إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخ النادي، كما حصل اللاعب محمد مجدى حارس مرمي نادي بورفؤاد على جائزة أحسن حارس مرمى في البطولة.

في كلمته، تقدم الدكتور أشرف صبحي بالشكر للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على حسن الاستضافة وتقديمه لكافة التسهيلات اللازمة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل الأمثل، معرباً عن سعادته وفخره بالمستوى المتميز الذي ظهرت به البطولة، مشيدا بأداء الفرق المختلفة والمستوى المتميز للاعبين.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس أثبتت قدرتها على تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، كوجهة مصرية بمواصفات عالمية.

وفي ختام البطولة، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أ. ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من فرق الرجال والسيدات ومنحهم الميداليات والكؤوس.