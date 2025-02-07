حريق يلتهم عقارًا سكنيًا في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بأحد المباني السكنية بمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران المبنى بالكامل.

كان اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريقا هائلا بأحد المبانى السكنية بمدينة الخارجة، وجرى الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمباني السكنية المجاورة له.

وتحرر محضر بالواقعة، التى أحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.