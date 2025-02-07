محافظ جنوب سيناء يناقش مع وفد يوناني تعزيز العلاقات في مجالات السياحة الدينية

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفدًا يونانيًا رفيع المستوى، لمناقشة آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، وذلك في ضوء تأكيد عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية المتميزة بين الجانبين، خاصة أن مصر واليونان تتمتعان بحضارات أرست قيم الإنسانية والعلم والمعرفة للعالم.

وتناول اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات في مجالات السياحة الدينية والتراث الإنساني والحضاري والثقافة والآثار والتعليم، إلى جانب مجالات أخرى تسهم في تعزيز التبادل المعرفي والسياحي بين البلدين.

وأكد الطرفان على أهمية الاستفادة من الإمكانات المشتركة لتعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويعزز من تواصلهما الحضاري.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا اللقاء يعد خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل مشترك يرتكز على التعاون والتفاهم المتبادل والتاريخ والإرث الحضاري والانساني، مشيرً إلى العلاقات الثنائية التي لها جذور تاريخية عميقة وأبعاد حضارية وإنسانية واسعة تنعكس على مشروعات التعاون والزيارات المتبادلة.

واستعرض المحافظ، مشروع استراتيجية التنمية المستدامة في مدينة سانت كاترين لتعزيز مشروع "التجلي الأعظم"، وفي مقدمته تطوير المطار ليستقبل 600 راكب في الساعة، وإعداده لاستقبال الطائرات على مدار 24 ساعة، والنزل البيئي، والفنادق الخمس نجوم، وقاعة كبار الزوار، والطرق وشبكات السيول ومكافحة الحريق، وتطوير البنية التحتية بما يؤهل المدينة الفريدة من احتلال مكانتها المستحقة على خريطة السياحة الدولية بمزاراتها الدينية والتراثية والبيئية الفريدة.

ومن جانبه، قدم الجانب اليوناني رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدارته الحكيمة، مؤكدين أن مصر علي مدار تاريخها دولة الحضارة والثقافة التي تحمي العقائد وحرية الأديان، والحرص على تأمين رهبان وزوار دير سانت كاترين من الأرمن الارثوذكس، ورعايتهم والاهتمام به.

وجرى التأكيد على استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتفعيل البرامج والمبادرات المشتركة التي من شأنها دفع عجلة التنمية والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الجانبين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مناسبة للتفاعل الإيجابي بين المجتمعين.

واتفق الجانبان على استمرار الحفاظ والدعم للوضع التراثي والإنساني والديني الذي يتمتع به دير سيناء المقدس" سانت كاترين " المنتمي للطائفة اليونانية الأرثوذكسية منذ قرون، ومواصلة التسهيل والحفاظ على نمط الحياة الرهبانية للأخوة المقدسة، والطابع الحجي للدير، والتأكيد على استمرار التواصل وتعميق التعاون المتمركز حول الدير الذي يعمل بحرية ودعم بشكل متواصل منذ 16 قرن.

ضم الوفد اليوناني جيورجيوس كالانتزيس، الأمين العام للشؤون الدينية بوزارة التعليم والشؤون الدينية والرياضة اليونانية، والسفير نيكولاوس باباجورجيو، سفير اليونان لدى مصر، ومسؤولي من وزارة الخارجية اليونانية، وماريا زيوفا، من إدارة الدول العربية والشرق الأوسط، وإياسون كاسيلاكيس، من مكتب نائب الوزير، وألكسندروس كوليوبولوس من الإدارة القانونية الخاصة، وإيوانيس ميلاخرينوديس، من سفارة اليونان كمترجم.