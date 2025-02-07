حركة تغييرات بالإدارات الزراعية فى الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

اعتمد المهندس محمد السيد علي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، حركة تغييرات موسعة في الإدارات الزراعية والتعاون الزراعي بالمديرية، حيث صدر قرار بندب عدد من القيادات لشغل مناصب مختلفة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل تلك الوظائف وفقًا لقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار تكليف كل من مهندس صلاح محمد عبد الهادي للقيام بأعمال مدير عام شئون التعاون الزراعي، ومهندس محمد على محسب علي للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بميت غمر، ومهندس محمد أحمد محمد فوزي السقعان للقيام بأعمال مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية.

كما تضمن القرار تكليف مهندس مصطفى محمدي محمد السيد للقيام بأعمال مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، ومهندس إيهاب شفيق أحمد ميدان للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بميت سويد، ومهندس محمد سعد المرسي إبراهيم للقيام بأعمال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، ومهندس علي زين العابدين إبراهيم للقيام بأعمال مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

بجانب تكليف مهندس حماد السيد جبريل موسى للقيام بأعمال مدير الإدارة الزراعية بتمي الأمديد، ومهندس محمد عقل حسن عوض للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بأجا، ومهندس مرعي عبد الحميد عبد الباري للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بدكرنس، ومهندس علي السعيد علي غازي للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بشربين، ومهندس علاء عبد العليم السيد المنير للقيام بأعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بمنية النصر.

جاء القرار في إطار تعزيز الأداء الإداري والفني بمديرية الزراعة بالدقهلية، وضمان استمرار العمل بكفاءة في مختلف الإدارات الزراعية.