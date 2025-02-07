هرب من الصرع إلى الموت.. "أبانوب" أنهى حياته بطريقة بشعة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى مزارع حياته بقرص حفظ الغلال السام؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بمنزل أسرته، في طما شمال محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أبانوب. ط" 21 عامًا مزارع مصابًا بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال السام.

أفاد والده أنه أثناء تواجد ابنه بالمنزل تناول قرص حفظ الغلال السام، ما نتج عنه حدوث إصابته؛ لمروره بحالة نفسية سيئة؛ لمعاناته من تشنجات ونوبات صرع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.