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محافظ قنا يدشن مبادرة إنسانية لدعم غزة بـ30 شاحنة مساعدات

11:32 م الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يدشن مبادرة إنسانية لدعم غزة
  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يدشن مبادرة إنسانية لدعم غزة
  • عرض 4 صورة
    محافظ قنا يدشن مبادرة إنسانية لدعم غزة
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قنا - عبدالرحمن القرشي:

دشّن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مبادرة إنسانية لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك عبر قافلة إغاثية تضم 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. وتأتي المبادرة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الأشقاء في غزة على مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن أهالي قنا يقفون بكل إمكانياتهم خلف القيادة السياسية ويدعمون جهود الدولة في مواجهة التحديات الحالية.

وأوضح أن التبرعات النقدية ستُستقبل عبر حساب المحافظة بالبنك الأهلي المصري، مع تقديم استمارة للمتبرعين في ديوان عام المحافظة أو في مجالس المدن. ودعا رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة بتوفير الشاحنات والمساحات التخزينية لدعم القافلة.

من جانبه، أوضح مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن التبرعات العينية تشمل المواد الغذائية، الملابس، البطاطين، المياه، والمستلزمات الطبية، وسيتم استقبالها في مركز الإغاثة بالمعنا. كما يمكن للمتبرعين التواصل عبر الأرقام المخصصة.

وكشف كريم محمد، مدير جمعية صناع الحياة، أن كل شاحنة ستنقل 1,050 كرتونة من المساعدات، وتبلغ تكلفة الكرتونة الواحدة 400 جنيه.

وفي ختام المؤتمر، وجه محافظ قنا جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لنشر روح المبادرة في كافة أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن هذه القافلة تجسد ملحمة إنسانية تعكس أصالة أهل الصعيد ووقوفهم خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الراهنة.

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