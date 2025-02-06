محافظ الإسماعيلية يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز جودة التعليم بالمحافظة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقَّع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين المحافظة ومبادرة "جسور" الممثلة في مؤسسة "التعليم أولًا"، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تهدف المذكرة إلى دعم منظومة التعليم بالمحافظة، والارتقاء بجودة المؤسسات التعليمية لمساعدتها في الحصول على شهادة الاعتماد، حيث تتولى مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الإشراف على تقدم المدارس ضمن المبادرة، مع ضمان أن تكون المدارس المتقدمة للاعتماد ضمن المبادرة إضافة إلى المدارس التي يتم اعتمادها ضمن الميزانية الرسمية للمديرية.

تلتزم مؤسسة "التعليم أولًا" بنشر ثقافة الاعتماد في مدارس الإسماعيلية من خلال مبادرة "جسور"، وتنظيم مسابقات تعليمية لتعزيز مشاركة المدارس في عملية التقدم للاعتماد، بالإضافة إلى تغطية نفقات التدريب والدعم الفني، وإقامة فرق المراجعة المسؤولة عن تقييم المدارس.

من جانبها، تقدم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دعمًا فنيًا لمدارس المحافظة المستفيدة من المبادرة، من خلال دورات تدريبية لمسؤولي الجودة في الإدارات التعليمية، مع تخفيض رسوم الاعتماد للمدارس المدعومة ضمن المبادرة، كما تلتزم بوقف تقديم دورات الدعم الفني قبل ستة أشهر من تقدم المدارس للاعتماد.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تشهد تطورًا ملحوظًا في جودة التعليم، وتسعى لزيادة نسبة المدارس الحاصلة على الاعتماد، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم. كما تهدف مؤسسة "التعليم أولًا" إلى دعم التعليم الحكومي من خلال تحسين كفاءة المعلمين ورعاية الطلاب المتفوقين، فيما تسعى مبادرة "جسور" إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تحسين جودة التعليم وتفعيل التكنولوجيا التطبيقية بالمدارس.