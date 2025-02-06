سقطا في قبضة الشرطة بـ 60 طربة حشيش.. المشدد 10 سنوات لعاطلين بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع وقائع القضية رقم 10651 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهمين بحوزتهما مواد مخدرة.

وتوصلت التحريات إلى ممارسة كل من "م.أ.ع" عاطل و"أ.م.ع" عاطل، نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهمين بمنطقة محرم بك.

ووفقًا لأوراق القضية، أبصرت القوة الأمنية المتهم الثاني يُسلم أحد عملائه طربة من مخدر الحشيش، والتي تحصل عليها من المتهم الأول، من جوال كان بحوزته، ولاذ العميل بالفرار.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما 59 طربة حشيش داخل الجوال، فيما عثر مع المتهمين على مبالغ مالية وهاتفين محمولين.

أقرا المتهمان في التحقيقات بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.