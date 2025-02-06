إعلان

النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بالبحيرة

11:06 ص الخميس 06 فبراير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

وافق يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على المقترح المقدم من إدارة التعليم الابتدائي بالنزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائي إلى خمس سنوات و9 شهور، وفتح مرحلة ثانية في المدارس التي تقل فيها الكثافة في الفصل عن 40 تلميذا.

جاء ذلك بعد استكمال الإحصاء الاستقراري وتبين أن بعض المدارس لا يزال بها أماكن شاغرة.

يجرى القبول من المناطق التي تخدمها المدارس الشاغرة لاستكمال الكثافة بها 40 تلميذًا، ولا يزيد عن ذلك، ودون أن يترتب على القرار زيادة في كثافة الفصول القائمة أو إنشاء فصول جديدة، ودون زيادة أعباء على ميزانية الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصف الأول الابتدائي البحيرة وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

إعلان

إعلان

5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة