النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

وافق يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على المقترح المقدم من إدارة التعليم الابتدائي بالنزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائي إلى خمس سنوات و9 شهور، وفتح مرحلة ثانية في المدارس التي تقل فيها الكثافة في الفصل عن 40 تلميذا.

جاء ذلك بعد استكمال الإحصاء الاستقراري وتبين أن بعض المدارس لا يزال بها أماكن شاغرة.

يجرى القبول من المناطق التي تخدمها المدارس الشاغرة لاستكمال الكثافة بها 40 تلميذًا، ولا يزيد عن ذلك، ودون أن يترتب على القرار زيادة في كثافة الفصول القائمة أو إنشاء فصول جديدة، ودون زيادة أعباء على ميزانية الدولة.