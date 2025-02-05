فيلا وسيارة ومحاولة هروب للخارج.. حكم رادع على 3 متهمين بخطف طفل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، والمنعقده بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، على 3 متهمين بخطف طفل عمره 10 أعوام لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالده.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لقسم شرطة النوبارية باختفاء طفل يبلغ من العمر 10 أعوام وتغيبه عن منزل، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن مرتكبي الواقعة، تاجر وعاملان، وتحديد مكان احتجاز الطفل داخل فيلا مستأجرة، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية محافظة الإسكندرية.

عقب استئذان النيابة العامة تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط العاملين وتحرير الطفل، بينما جرى ضبط التاجر قبل سفره للخارج من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل، وفي سبيل ذلك استعان التاجر بباقي المتهمين، واستأجروا في سبيل ذلك فيلا وسيارة، استخدمت في ارتكاب الواقعة وجرى ضبطها.