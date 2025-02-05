إعلان

فيلا وسيارة ومحاولة هروب للخارج.. حكم رادع على 3 متهمين بخطف طفل بالبحيرة

04:17 م الأربعاء 05 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، والمنعقده بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، على 3 متهمين بخطف طفل عمره 10 أعوام لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالده.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لقسم شرطة النوبارية باختفاء طفل يبلغ من العمر 10 أعوام وتغيبه عن منزل، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن مرتكبي الواقعة، تاجر وعاملان، وتحديد مكان احتجاز الطفل داخل فيلا مستأجرة، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية محافظة الإسكندرية.

عقب استئذان النيابة العامة تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط العاملين وتحرير الطفل، بينما جرى ضبط التاجر قبل سفره للخارج من مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل، وفي سبيل ذلك استعان التاجر بباقي المتهمين، واستأجروا في سبيل ذلك فيلا وسيارة، استخدمت في ارتكاب الواقعة وجرى ضبطها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات دمنهور خطف طفل البحيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

إعلان

إعلان

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة