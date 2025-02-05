"التريلا اتعجنت".. مصرع شابين في سقوط سيارة نقل ثقيل من أعلي كوبري بالغربية- صور

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الغربية- مروة شاهين:

لقى شابان مصرعهما في انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري "دفرة - كفر الزيات"، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بلاغ الأهالي يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري "دفرة - كفر الزيات".

انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز طنطا وتبين انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري دفرة - كفر الزيات داخل أحد الأراضي الزراعية وتم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارة.

وتبين وفاة كلا من محمد سامي عبد العزيز 19 عاما، و يوسف أبو زيد 18 عاما، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى الجامعي بطنطا.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.