شرب جاز.. صحة الوادي الجديد تحول رضيعًا لمستشفى أسيوط للأطفال

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قررت إدارة مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، تحويل رضيع لمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط بعد تناوله "جاز".

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب بنزلة معوية لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين أن الطفل "محمود صابر خلف"، البالغ من العمر عامًا وأربعة أشهر، تعرض لنزلة معوية إثر تناوله "جاز" في منزله، مما استدعى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، بينما قررت الأطقم الطبية تحويله إلى مستشفى الأطفال الجامعي التابع لجامعة أسيوط.