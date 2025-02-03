استئصال ورم نادر من ساق مريضة بمستشفى سوهاج الجامعي

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، نجاح فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى سوهاج الجامعي في تحقيق إنجاز طبي جديد، وهو إجراء جراحة دقيقة؛ لاستخراج ورم نادر بساق سيدة يزن حوالي 1.5 كيلوجرام.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريضة تبلغ من العمر 52 عامًا، ووصلت المستشفى تعاني من تورم وآلام شديدة بالساق منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود ورم ضخم يحتاج إلى تدخل جراحي دقيق، مضيفًا أنه تمت الجراحة للمريضة بنجاح دون أي مضاعفات.

وأضاف الدكتور أحمد صالح، رئيس قسم العظام أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة، إذ أن الأورام ذات الأحجام الكبيرة بالساق قليلة الحدوث، لافتًا إلى أن التعامل مع تلك الحالات يحتاج إلى مهارات جراحية خاصة؛ لضمان الحفاظ على الوظائف الحركية للمريض بعد الجراحة.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة للمريضة كلًا من الدكتور خلف الدقيشى مدرس جراحة العظام، الدكتور أحمد عامر مدرس مساعد جراحة العظام، الدكتور يوسف راضي معيد بقسم جراحة العظام، الدكتور على الشيخ نائب سنيور بقسم العظام، الدكتور منتصر طلعت والدكتور توماس مجلع أطباء بقسم العظام، ومن فريق التخدير الدكتور حسن عمارة مدرس مساعد بقسم التخدير، الدكتورة ابتهال معيد بقسم التخدير، والأطباء ماريو نشأت ومحمد زيدان.