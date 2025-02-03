إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحيط بمركز المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية ريدة، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: "زين ا. ع"، 22 سنة، و"أحمد ف. ع" 24 سنة، و"محمد أ. ص"، 17 سنة، و"ناصر ع. ع" 25 سنة، مقيمين بقرية بني أحمد الغربية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.