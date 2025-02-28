باحث أسواني يحصل على الدكتوراه عن دور الإعلام في التنمية السياحية

أسوان - إيهاب عمران:

حصل الباحث الشاذلى عبد الفتاح محمد محمود مدير إدارة الإعلام بمحافظة أسوان، على درجة الدكتوراه فى الفلسفة الأفريقية من معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتورة سهير حسين الدمنهورى أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب بجامعة حلوان، والمشرف العام على قسم الأنثروبولوجيا بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، و الدكتور أحمد عبد المنعم فرمان أستاذ الأثار المساعد ووكيل كلية الآثار بجامعة أسوان، والدكتور محمد مسعد إمام أستاذ الأنثروبولوجيا المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتورة علياء الحسين محمد أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

وجاءت رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الشاذلى عبد الفتاح بعنوان " دور الإعلام فى تحقيق التنمية السياحية بمنطقتى غرب سهيل فى مصر ومروى فى السودان - دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية "، حيث تناول فيها إبراز دور الإعلام فى تحقيق التنمية السياحية المحلية عالمياً، وخاصة فى منطقة غرب سهيل فى مدينة أسوان فى مصر، وما يقابلها فى منطقة مروي فى الولاية الشمالية في السودان باعتبار أن المناطق الحدودية مناطق امتداد ثقافي وتاريخي وجغرافي.

وقال الدكتور الشاذلي عبد الفتاح أن الدراسة توصلت لعدة نتائج من أهمها، أن الدراسة الميدانية أوضحت بأن هناك مجالات في الاستثمار السياحي في مَنطقتي الدراسة بغرب سهيل في مصر، ومَروي في السودان، وهناك بعض المعوقات التي وُجدت حلول لتلافيها لتحقيق ذلك بشكل مستقبلي، وأكدت الدراسة علي عشق ورغبة السائحين في اقتنائهم للمشغولات اليدوية لتميزها بإتقانها الشديد وألوانها المتناسقة المبهرة في مجتمعي الدراسة.

كما أكدت الدراسة علي أن هناك فصول مفتوحة للسائحين الوافدين الأجانب لتعلم المصطلحات والمفردات اللغوية باللهجة النوبية في منطقة غرب سهيل لرغبتهم في ذلك الأمر.

وأوضحت الدراسة أن الأرباح التي يحصل عليها الشباب القائمين علي تعليم الأجانب المصطلحات اللغوية ومعانيها واللهجة النوبية قد تساعدهم في المساهمة في صندوق التنمية الاجتماعية للمجتمع النوبي في أسوان، وأبرزت الدراسة أن هناك حالات متكررة من الزواج السياحي في كلا المجتمعين ( منطقة غرب سهيل بمدينة أسوان – منطقة مَروي بالولاية الشمالية ).