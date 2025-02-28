بعد ساعات من إخلائه.. انهيار عقار في باكوس شرق الإسكندرية- صور

الإسكندرية- محمد عامر:

انهار عقار قديم حتى سطح الأرض في منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار عقار بشارع سينما ليلى بمنطقة باكوس، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وجرى إخلائه قبل ساعات من السكان إثر تصدعه، واليوم انهار بالكامل حتى سطح الأرض دون حدوث أي إصابات.

جرى وضع حواجز حديدية حول العقار والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة، وجارى رفع الأنقاض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.