إعلان

بعد ساعات من إخلائه.. انهيار عقار في باكوس شرق الإسكندرية- صور

02:33 م الجمعة 28 فبراير 2025

انهيار عقار - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية- محمد عامر:

انهار عقار قديم حتى سطح الأرض في منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار عقار بشارع سينما ليلى بمنطقة باكوس، وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وجرى إخلائه قبل ساعات من السكان إثر تصدعه، واليوم انهار بالكامل حتى سطح الأرض دون حدوث أي إصابات.

جرى وضع حواجز حديدية حول العقار والشارع المؤدي إليه، لتأمين المارة، وجارى رفع الأنقاض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقار محافظة الإسكندرية منطقة باكوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان