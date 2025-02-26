"فيها حاجة حلوة".. قبطي يتبرع لفرش مسجد في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

في لفتة إنسانية رائعة تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتسامح، تبرع حاتم مجلع، أحد أبناء مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، لصالح فرش أحد المساجد في المدينة، ما أثار إعجاب واستحسان الأهالي الذين أشادوا بمبادرته الطيبة في هذه الأوقات.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يضرب فيها "مجلع" مثالًا للوحدة الوطنية، فقد سبق له المشاركة في تجهيز وجبات وتقديمها للمسلمين في أعياد الميلاد المجيد، مما يعكس روحه السمحة وأياديه البيضاء التي تمتد بالخير على جميع أهالي مركزه.

هذه المبادرة الطيبة تُعد نموذجًا يُحتذى به في تعزيز روح التآخي والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وتؤكد على أن مصر ستظل دائمًا رمزًا للتسامح والوحدة الوطنية.