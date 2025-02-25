9 مصابين في تصادم سيارة وتروسيكل بمدينة المنيا الجديدة

المنيا - جمال محمد:

أُصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، مساء الثلاثاء، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بأحد طرق مدينة المنيا الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا بوقوع الحادث بالقرب من نادي وادي دجلة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة تحمل لوحات (824 س أ ع) مع تروسيكل بدون لوحات، ما أدى إلى إصابة كل من: عبدالرحيم عطية محمد - راضية أنور حسن - صفاء إسماعيل خلف - أحمد محمد درويش - محمد عبدالله أحمد - حسين ناصر حسين - آدم جمال عبده - كامل وحيد كامل - عمرو أحمد، وتتراوح أعمارهم بين 12 و63 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصدر، حيث تبين تعرضهم لإصابات متنوعة، من بينها سحجات وكدمات وكسور مضاعفة، إضافة إلى حالات اشتباه بارتجاج في المخ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.