8 شروط وضوابط لإقامة موائد الرحمن في الإسكندرية خلال رمضان.. تعرف عليها

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، قرارا بشأن وضع ضوابط وشروط لإقامة موائد الرحمن، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يهدف القرار إلى تنظيم الموائد وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين، على أن يتم إصدار التصاريح إقامتها مجانًا ودون أي رسوم.

وتشمل ضوابط وشروط إقامة موائد الرحمن التالي:

- التوجه إلى الحي التابع بالمناطق المستهدفة، والحصول على التصاريح اللازمة التي تُمنح مجانًا دون أي رسوم مالية.

- تتم مراجعة الطلبات والبت فيها خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التقديم، ما يتيح للمتقدمين فرصة تجهيز الموائد بمدة كافية.

- تُقبل الطلبات من جميع الفئات سواء كانوا أفرادًا أو جمعيات خيرية أو مؤسسات من المجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في هذا العمل الخيري.

- يقوم الحي المختص بدراسة الموقع المقترح لضمان ملاءمته، والتأكد من أنه لا يتسبب في أي عوائق تتعلق بالسلامة العامة أو حركة المرور.

- يُشترط أن تكون الموائد بعيدة عن الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

- يُمنع إقامتها أمام المنشآت الحكومية مثل المدارس والمستشفيات، حفاظًا على انسيابية المرور وضمان عدم تعطيل المرافق العامة.

- يُشترط الالتزام بكافة معايير الأمان والحماية المدنية، مع ضرورة توفير جميع وسائل السلامة اللازمة لضمان أمن وسلامة رواد الموائد.

- يتعين على الجهات المنظمة لموائد الرحمن الحفاظ على نظافة المكان المحيط بها، مع الحرص على عدم التسبب في إعاقة حركة المرور، وضمان الالتزام بجميع متطلبات التنظيم للحفاظ على النظام العام.

-يقدم رؤساء الأحياء الدعم الكامل للمواطنين والجمعيات الراغبين في تنظيم موائد الرحمن، وإجراء متابعة دورية لموائد الرحمن طوال الشهر الكريم لضمان الالتزام التام بكافة الشروط.